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Азербайджан заявил о задержании армянского диверсанта

Погранслужба Азербайджана заявила о задержании армянского диверсанта

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджанская Госпогранслужба (ГПС) заявила о задержании армянского диверсанта, пытавшегося проникнуть в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС.

В ГПС уточнили, что задержанный был членом диверсионной группы, которая намеревалась прорваться через армяно-азербайджанскую границу. В Баку сообщили, что задержанный армянский военнослужащий — Матиросов Эдуард Артурович.

Ранее азербайджанские пограничники заявили, что группа диверсантов из Армении пыталась перейти через государственную границу. Инцидент произошел 23 апреля на участке границы около Зангиланского района. По информации ГПС, благодаря действиям азербайджанских пограничников, диверсантов удалось отогнать от границы и заставить вернуться в Армению.

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Николай Чигасов
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