Российские ПВО сбили 10 беспилотников на Украине

Минобороны сообщило о 10 сбитых беспилотных летательных аппаратах Украины

Российские военные доложили о десяти сбитых беспилотниках на Украине. Об этом в воскресенье, 24 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, беспилотные летательные аппараты Украины были поражены российскими средствами ПВО в районе Барвинок, Васильевки, Красногоровки, Кременной, Нового Первомайска, Полтавки, Томарино, Федоровки и Ясиноватого.

Конашенков также отмечал, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России ликвидировала 26 военных объектов Украины. Уничтожено до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Помимо этого, известно, что с начала специальной операции на Украине военные поразили 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотник, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и боевых бронированных машин, 1093 единицы полевой артиллерии, а также 2343 военных автомобиля.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.