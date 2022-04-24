В России зафиксировали значительный спрос на недорогие автомобили с Ближнего Востока

В Россию началась массовая поставка автомобилей с Ближнего Востока. Таким образом, за последнее время в стране зафиксировали значительный спрос на недорогие машины, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов авторынка.

По данным издания, сейчас появляются «серые» дилеры, готовые перевезти автомобили из ОАЭ в Россию. В числе плюсов ближневосточных рынков выделяются стоимость (аналогичные модели там на 20-30 процентов дешевле, чем на отечественном рынке) и богатый выбор комплектаций.

В компании «Мосавтодилер» заявили, что поток таких клиентов в настоящее время растет и на это влияют как снижение валют по отношению к российскому рублю, так и постепенная адаптация к новым обстоятельствам в виде санкций. Уже видна и первая тенденция среди россиян — люди чаще заказывают те модели, которые не представлены на отечественном рынке. Кроме того, стабильно возрастает и спрос на спортивные автомобили.

За услуги таких дилеров, в том числе подбор автомобиля и его оформление, необходимо заплатить около тысячи долларов, пишет издание. Затем в течение 35-39 дней машина доставляется новому владельцу.

При этом специалисты говорят, что автомобили с Ближнего Востока не всегда подходят под российский климат, так как там нет определенного «северного пакета» — более мощного дорожного просвета, прочной защиты картера, сайлент-блоков, большего пространства для омывателя и печки с повышенной производительностью.

Кроме того, существуют проблемы и с самим процессом сделки. Например, когда дистанционно вносятся деньги за автомобиль. После этого посредник может просто не выполнить своих обязательств перед клиентом, пояснил глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. При первичном оформлении машины в иностранном автосалоне также надо помнить, что формально авто переходит сначала в собственность посредника, а только потом, после окончательной транспортировки в Россию, — новому владельцу. При проблемах на данном этапе россиянам придется разбираться с человеком в юрисдикции этой страны.