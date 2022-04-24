Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России заблокировали один из самых популярных шахматных порталов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для игры в шахматы Chess.com

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал доступ к одному из самых популярных шахматных порталов в мире Chess.com. Об этом сообщает ТАСС.

По данным реестра, доступ к странице сайта chess.com ограничен на основании требования Генпрокуратуры. Решение было принято по регламенту блокировки сайтов и страниц, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее стало известно, что ФИДЕ отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Шахматистам разрешено выступать на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российский посол в США заявил о блокировке работы посольства Вашингтоном
Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России
Иран задержал иностранное судно с контрабандным топливом
Вильфанд спрогнозировал москвичам резкие перемены погоды
Роспотребнадзор оценил риски завоза нового неизвестного гепатита в Россию
Хаматовой предложили способ заработать деньги после отъезда из России
В России заблокировали один из самых популярных шахматных порталов
Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
В Британии упрекнули правительство за годы отказов поставлять оружие Киеву
Российского хоккеиста убили в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.