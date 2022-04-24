В России заблокировали один из самых популярных шахматных порталов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту для игры в шахматы Chess.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к одному из самых популярных шахматных порталов в мире Chess.com. Об этом сообщает ТАСС.

По данным реестра, доступ к странице сайта chess.com ограничен на основании требования Генпрокуратуры. Решение было принято по регламенту блокировки сайтов и страниц, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее стало известно, что ФИДЕ отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Шахматистам разрешено выступать на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.