Сборные России и Белоруссии отстранили от международных турниров по шахматам

FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в международных турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус. В федерации заявили, что приняли решение с учетом текущих рекомендаций.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали вводить санкции в отношении россиян. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

В декабре прошлого года в поединке за мировую шахматную корону норвежец Магнус Карлсен переиграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

