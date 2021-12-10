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Карлсен обыграл россиянина Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Магнус Карлсен досрочно обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего и выиграл ЧМ

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россиянин Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Карлсен досрочно обыграл российского гроссмейстера. По итогам 11 партий ему удалось защитить титул чемпиона мира по шахматам в четвертый раз. В 11-й партии Непомнящий играл белыми, для победы в матче норвежцу было достаточно набрать лишь одно очко.

Таким образом, Карлсен выиграл ЧМ за три партии до конца матча. На счету норвежца четыре победы и семь ничейных партий в противостоянии с Непомнящим.

Норвежский гроссмейстер удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он переиграл индуса Вишванатана Ананда. За этим последовали победы в финалах: Карлсен вновь переиграл Ананда, вышел победителем из противостояний с Сергеем Карякиным и Фабиано Каураной.

Николай Костюков
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