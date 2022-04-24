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Иммунолог назвал два варианта будущего для коронавируса

Иммунолог Жемчугов: COVID-19 превратится в сезонную болезнь или перекинется на животных

Фото: Pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал два возможных варианта будущего, которое ожидает коронавирусную инфекцию. По его словам, COVID-19 может превратиться в сезонную болезнь или же перекинуться на животных.

«Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый — он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот — при смене времен года), второй — он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что во втором случае человечество не будет подвержено опасности, поскольку основной целью вируса является именно его выживание как вида, поэтому его дальнейшие мутации будут нацелены на то, чтобы он мог переходить в новый «резервуар». При этом, если у людей произойдет снижение популяционного иммунитета, может произойти возвращение вируса в человеческий организм от животных, предупредил он.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России не будет высоким из-за наличия у россиян иммунитета, а каждый последующий всплеск заболеваемости будет меньше предыдущего.

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Марина Совина
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