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Ученый описал новый подъем заболеваемости коронавирусом в России

Ученый Исаев заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России не будет высоким

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России не будет высоким из-за наличия у россиян иммунитета, а каждый последующий всплеск заболеваемости будет меньше предыдущего. Об этом он рассказал ТАСС.

«Можно предположить, что уровень заболеваемости в России будет не выше, чем во вторую волну, а смертность не превысит показатели "омикроновой" волны», — описал ученый. Он предположил, что если не возникнет новой кардинальной мутации COVID-19, кривая статистики пойдет на спад. Так, каждый оследующий всплеск заболеваемости будет все меньше и меньше, считает специалист.

Специалист отметил, что в КНР и других странах, в которых сейчас есть рост заболеваемости, проведена массовая вакцинация. «Однако при этом естественным иммунитетом обладает меньшая доля граждан, потому что они строже соблюдали изоляцию», — заявил он.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика.

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Марина Совина
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