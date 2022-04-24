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Попытавшийся совершить самосожжение американец умер в больнице

Американец умер в больнице после попытки самосожжения рядом с Верховным судом США

Фото: Pixabay

Американец, попытавшийся совершить самосожжение рядом с Верховным судом США, умер в больнице. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что мужчину опознали как Винна Брюса из Боулдера, штат Колорадо, и он скончался от полученных ранений. О мотивах его поступка информации нет, как и о других пострадавших.

Ранее стало известно, что мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. В больницу его доставили на вертолете. Правоохранители подчеркивали, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности.

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Марина Совина
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