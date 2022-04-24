Россиянам напомнили правила поведения в лесу на майские праздники

Эколог Шингаркин советовал избегать похода в необустроенные природные массивы на майских

В весенний период природа очень хрупкая, нельзя забывать об этом, напомнил политический деятель и эколог Максим Шингаркин в разговоре с «Лентой.ру».

В России уже скоро начнутся майские праздники, а этот период ассоциируется у многих с шашлыками, пикниками и прогулками на природе. Чтобы не навредить экологии в эти дни, нужно помнить несколько правил.

Правила поведения в лесу

«Необходимо избегать похода в необустроенные природные массивы. Для этого есть парки с дорожками, в которых создана инфраструктура. Безусловно, все истории с шашлыками в лесу — это очень опасно весной. Сейчас самой травы нет, можно легко спалить все вокруг», — рассказал Шингаркин.

Эколог напомнил, что в природных массивах можно не заметить молодые растения и деревья, тем самым повредив их. Также специалист предупредил, что цветы, растущие в естественной среде, срывать нельзя. Иначе можно спровоцировать изменение жизненных условий для насекомых.

«Молодые деревья, которые начинают расти, под ногами их просто не видно, а на самом деле через 200-300 лет они будут огромными деревьями. Но сейчас их очень легко затоптать. Ни в коем случае нельзя собирать цветы в лесу, какими бы они вам красивыми не казались. Эти первоцветы создают условия для выживаемости первых насекомых, которые появятся. Соответственно, не надо их и в городах покупать», — сообщил политический деятель.

Березовый сок

Одной из самых древних национальных традиций является добыча березового сока. Эколог поделился своими советами, как и где лучше березовый сок добывать, чтобы не навредить природе.

«Я рекомендую добывать березовый сок из деревьев, которые стоят на опушках лесов и даже на городской территории. Конечно, если береза внутри большого города, то такой сок пить не нужно, но если город небольшой, далеко от промышленных производств, тогда не нужно углубляться в лес», — рассказал Шингаркин.

Эколог подсказал, что перед добычей березового сока лучше ознакомиться с инструкцией в интернете, как безопасно открыть кору у березы.

Опасная вода

Шингаркин напомнил, что в весенний период грунтовая вода является опасной и ядовитой. Особенно если она протекает в городах, рядом с которыми есть крупные свалки.

«Основная проблема, которая уже сейчас началась в городах Подмосковья, где есть крупные свалки, в эти дни выходит массовый выброс газа. Тает снег, вода проходит сквозь мусор, течет во все стороны фильтрат, выбрасывается ядовитый газ. Если ваш город находится рядом со свалкой, как Волоколамск, Серпухов, Чехов, надо очень аккуратно пользоваться природной водой. Может оказаться, что вода токсичная», — предостерег эколог.

На таких территориях активные грунтовые воды превратились в ядовитые Максим Шингаркин Эколог

Весенняя природа

Весной человек может навредить природе больше всего, потому что она еще очень хрупка, считает Максим Шингаркин.

«Посещение природных территорий в весенний период — это самая высокая нагрузка на природу. Если летом разрушить муравейник или группу растений сложно, то весной, если вы что-то неосторожно сделаете, то вы можете очень сильно навредить», — заключил Шингаркин.

Ранее биолог призвала не собирать первоцветы в лесу из-за возможной встречи с клещом.