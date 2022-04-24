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Россиян предупредили об опасности весенних цветов

Биолог Ганушкина призвала не собирать первые весенние цветы из-за риска встречи с клещом

Фото: Pixabay

Ведущий научный сотрудник МГМУ имени И.М. Сеченова, доктор биологических наук Людмила Ганушкина заявила, что не следует собирать первые лесные и полевые цветы. В интервью радио Sputnik она объяснила, чем они опасны.

Ганушкина предупредила, что не стоит собирать первые весенние цветы из-за риска встречи с клещом. По ее словам, они могут находиться на разных растениях, включая полевые и лесные.

«Если вы их все-таки сорвали, то не стоит подносить к лицу, чтобы понюхать, потому что вы даже не заметите, как клещ переползет на вас. Также не стоит сразу заносить цветы в дом, дайте им полежать вне помещения. Если оставить лесные цветы на улице, то клещу станет неинтересно, и он уползет не к вам домой, а обратно на природу», — призвала россиян биолог.

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Специалист напомнила, что клещи способны передавать опасные заболевания, включая клещевой энцефалит. Он встречается и в Европейской части России, отметила она. При ухудшении здоровья после укуса необходимо идти к врачу.

«Также клещи в большом проценте заражены бактериями боррелиями. Как правило, после укуса такого клеща на месте укуса разливается красное пятно крови под кожей, которое называется эритема. Если она образовалась, то также надо будет идти к врачу, чтобы он назначил лечение», — порекомендовала Ганушкина.

Без необходимого лечения боррелиоз может вызвать паралич периферических нервов, потерю слуха и зрения, а также тяжелые аритмии сердца, предупредила эксперт.

Ранее россиянам назвали способы защиты питомцев от клещей и инфекций перед дачным сезоном. Ветеринар Николай Логинов и кинолог Владимир Уражевский посоветовали весной-летом привить животных от шести основных инфекций.

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Марина Совина
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