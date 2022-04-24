Генконсульство России в Нью-Йорке рассказало о переходе на режим экономии

И. о. генконсула Славкин рассказал, что диппредставительство РФ перешло на режим экономии

Исполняющий обязанности генконсула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин рассказал, что диппредставительство перешло на режим жесточайшей экономии после блокировки счета в банке Bank of America. Его слова передает ТАСС.

«До того как это все случилось, мы, предполагая, что могут произойти какие-то неприятные вещи, запаслись наличными средствами», — сообщил Славкин. По его словам, эти деньги позволяют при условии экономии оплачивать электричество, коммунальные услуги, а также выплачивать зарплату сотрудникам и «в определенной степени» платить за бензин, хотя движение транспорта уже ограничено.

Москва разрешила генконсульству использовать консульские сборы для поддержания работы. Несмотря на то что число обращений за визами сильно снизилось, диппредставительство работает без ограничений.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства на данный момент фактически заблокирована действиями Вашингтона. Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства.