Российский посол в США заявил о блокировке работы посольства Вашингтоном

Посол Антонов обвинил Вашингтон в блокировании работы посольства России в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа посольства сейчас фактически заблокирована действиями Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Он упомянул в том числе блокировку счетов консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке банком Bank of America. Антонов также пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства и физическую невозможность выезда из него.

Ранее правительство России приняло решение закрыть консульства стран Прибалтики, расположенные в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД пояснили, что это решение принято на основе принципа взаимности и является ответом на «военную помощь киевскому режиму».