Россия закрыла консульства стран Прибалтики в Санкт-Петербурге

МИД России заявил о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге

Правительство России закрыло консульства стран Прибалтики в Санкт-Петербурге и Пскове. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД РФ пояснили, что решение было принято на основе принципа взаимности и в ответ на «военную помощь киевскому режиму» в российско-украинском конфликте. Российская сторона выразила решительный протест послам Латвии и Эстонии, а также временной поверенной в делах Литвы в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata

Заявление МИД РФ

Теперь весь персонал дипломатической миссии стран, а также не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений должны покинуть Россию.

Череда закрытий и высылок

С начала военной операции России на Украине страны Балтии неоднократно принимали решение о высылке из страны сотрудников российских консульств. Так, 18 марта Латвия и Эстония выслали по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех сотрудников дипведомства. Литовская сторона также отозвала своего посла из Москвы и понизила уровень дипломатического представительства с Россией.

В начале апреля Министерство иностранных дел Латвии приняло решение выслать из страны 13 российских дипломатов и закрыть два консульства России. МИД закрыл генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. Их примеру последовали и в Литве, закрыв российское генконсульство в Клайпеде.

Официальной причиной высылки дипломатов была объявлена деятельность сотрудников российской дипмиссии, противоречащая их дипломатическому статусу. В Эстонии, Латвии и Литве обвинили дипломатов в «подрыве безопасности и распространении пропаганды».

Зеркальная мера

В Совете Федерации объяснили решение России закрыть консульства стран Балтии в Санкт-Петербурге и Пскове. Зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал подобную меру ответной реакцией на недружественные действия этих государств.

По его словам, Литва, Латвия и Эстония сами начали эту дипломатическую войну и теперь получают соразмерный ответ.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс назвала случившееся досадным шагом Москвы, который не стал неожиданностью для Таллина. Она пояснила, что решение эстонского правительства сократить дипломатические отношения с соседней страной продиктовано «прямым и активным» подрывом безопасности республики со стороны российских дипломатов.