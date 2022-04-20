В Литве закрылось российское генконсульство

В литовской Клайпеде закрыли генеральное консульство России

В литовской Клайпеде закрылось генеральное консульство России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского генконсульства.

«Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто», — гласит надпись на главной странице сайта.

Ранее Литва отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из России. В МИД республики также заявили, что решили понизить уровень дипломатического представительства с РФ и предписали российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Также в ведомстве отмечали, что генконсульство в Клайпеде будет закрыто.

В российском МИД такое решение властей Литвы назвали крайне враждебным. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Вильнюса направлены на разрушение двусторонних отношений. Она пообещала, что Россия в скором времени ответит на действия Литвы.