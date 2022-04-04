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В МИД назвали решение Литвы понизить дипотношения с Россией враждебным

Мария Захарова заявила, что действия Литвы направлены на разрушение отношений с Россией
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Литвы понизить дипотношения с Москвой крайне враждебным. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова заявила, что Россия в ближайшее время ответит на действия Литвы. По ее словам, действия Вильнюса направлены на разрушение двусторонних отношений. «Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика отзывает своего посла из России. Также Вильнюс предписал российскому послу Алексею Исакову покинуть Литву. Руководитель литовского внешнеполитического ведомства добавил, что консульство России в Клайпеде будет закрыто.

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Марина Совина
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