Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде объяснили решение России закрыть консульства стран Балтии

Сенатор Климов назвал решение России закрыть консульства стран Балтии ответной мерой

Фото: генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге

Решение России закрыть консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также выслать их сотрудников является ответной мерой на недружественные действия этих стран. Так его объяснил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишут «Известия».

По словам сенатора, Литва, Латвия и Эстония сами начали эту дипломатическую войну. Теперь они получают зеркальный ответ, отметил Климов.

21 апреля в МИД были вызваны послы Латвии и Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Набиуллина рассказала о трудностях с пуговицами
Армия США выбрала новое стрелковое оружие
Семчев назвал большой глупостью отъезд Литвиновой и Хаматовой из России
Россияне бросились скупать жилье в одной пляжной стране
В Совфеде объяснили решение России закрыть консульства стран Балтии
Россиянам рассказали о связи между кариесом и поцелуями
Бывшего замглавы Барнаула задержали сотрудники ФСБ
Московский суд оштрафовал «Яндекс.Еду» за утечку данных клиентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.