В Совфеде объяснили решение России закрыть консульства стран Балтии

Сенатор Климов назвал решение России закрыть консульства стран Балтии ответной мерой

Решение России закрыть консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также выслать их сотрудников является ответной мерой на недружественные действия этих стран. Так его объяснил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишут «Известия».

По словам сенатора, Литва, Латвия и Эстония сами начали эту дипломатическую войну. Теперь они получают зеркальный ответ, отметил Климов.

21 апреля в МИД были вызваны послы Латвии и Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».