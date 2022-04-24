Посол России Антонов рассказал, что США отменили церемонию в память о встрече на Эльбе

США отменили проведение церемонии в память о встрече советских и американских на Эльбе в 1945 году. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий», — констатировал посол. По его словам, формально церемонию отменило Арлингтонское кладбище, где она ежегодно проходит, однако российским дипломатам «четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента». «Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», — заключил Антонов.

Встреча на Эльбе стала кульминацией союзничества между Москвой и Вашингтоном в рамках антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. В честь 50-летней годовщины этого события на Арлингтонском кладбище в США в 1995 году была установлена мемориальная плита «Дух Эльбы» с изображением советских и американских военных.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства на данный момент фактически заблокирована действиями Вашингтона. Кроме того, он пожаловался на письма и звонки с угрозами в адрес дипломатов и работников посольства и физическую невозможность выезда из него.