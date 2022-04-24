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Украина ответила на заявление главы МИД Австрии о членстве в ЕС

МИД Украины заявил, что разочарован позицией Австрии по членству страны в ЕС

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Киев разочарован словами главы МИД Австрии Александера Шалленберга о нежелании видеть Украину в ЕС и поиске особого пути сотрудничества вместо полноценной интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Олег Николенко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, заявления австрийского министра тормозят укрепление Евросоюза, игнорируют «стратегическую роль Украины» в этом процессе.

«Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы», — заявил Николенко.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Европейском союзе 23 апреля. Он заявил, что отношения между Киевом и Брюсселем должны прийти к «новой модели» сотрудничества, явив миру «большую гибкость».

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Алевтина Запольская
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