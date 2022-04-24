МИД Австрии выступил против полноправного членства Украины в ЕС

Глава МИД Автстрии Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Евросоюзе

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает газета Heute.

Глава МИД высказался за иной путь установления связей между Киевом и Брюсселем. Шаленбер призвал к большей гибкости и заявил, что необходимо создать модели, отличные от полного членства, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или соглашений об ассоциации для связи Евросоюза с другими странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ответы для опросника, который страна должна заполнить, чтобы получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Он рассказал, что в ходе беседы были оговорены санкции против России, а также оборонная и финансовая поддержка Украины.