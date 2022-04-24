Названы самые опасные фрукты и овощи весной

Нутрициолог Гончар предупредила об опасности яблок, клубники и винограда весной

Основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством «Прайм» предупредила о том, что весной многие овощи и фрукты выглядят для покупателя весьма ярко и привлекательно, однако при этом могут нанести большой вред здоровью. Она назвала самые опасные из них.

Специалист отметила, что производители довольно часто прибегают к тому, чтобы ускорить процесс созревания сезонных плодов за счет добавления нитратов. Их попадание в человеческий организм в больших количествах может привести к аллергии или отравлению, а в ряде случаев нарушить работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, накопление нитратов в организме может привести к хронической интоксикации.

Гончар подчеркнула, что совершая покупки в магазине стоит обращать особое внимание на внешний вид продуктов — если плоды слишком большие и яркие, значит они с большой вероятностью содержат множество химических добавок, а их «блеск» говорит об их внешней обработке воском или парафином. Из фруктов и ягод наибольшее внимание стоит обратить на яблоки, клубнику и виноград, а из овощей и зелени — на сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы, заключила эксперт.

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