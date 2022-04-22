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Врач перечислила провоцирующие раннее старение продукты

Врач Шуппо: большое количество фруктов может вызвать раннее старение

Фото: Kristina Tripkovic / Unsplash

Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо перечислила провоцирующие раннее старение продукты и дала советы, как питаться, чтобы сохранить молодость. Как сообщает НГС, в черный список попали простые углеводы: сахар, выпечка и прочие сладости.

Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на многие годы, врач рекомендует отказаться от простых углеводов и большого количества фруктов. По ее словам, когда в организме скапливается слишком много кислот, может начаться процесс воспаления тканей. Именно хронический процесс воспаления может стать причиной преждевременного старения. Шуппо призывает с возрастом также отказываться от избытка сыра, молока, творога.

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«С возрастом люди должны придерживаться щелочной диеты, в которой преобладают овощи в любом виде. Рацион должен состоять из белков, жиров, углеводов и витаминов. Также нужно пить больше воды и стараться питаться регулярно, делая перерывы между приемами пищи по четыре-шесть часов», — пояснила врач. Она посоветовала есть больше круп и белого мяса, а от красного мяса, по ее мнению, лучше отказаться.

Ранее диетолог и эксперт по питанию Лиза Московиц перечислила признаки идеального завтрака для поддержания здоровья пищеварительной системы и кишечника в частности.

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Юлия Кальницкая
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Врач перечислила провоцирующие раннее старение продукты
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