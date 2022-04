Диетологи назвали признаки идеального завтрака для здоровья кишечника

Эксперт по питанию Лиза Московиц назвала фрукты идеальным завтраком

Диетолог и эксперт по питанию Лиза Московиц перечислила признаки идеального завтрака для поддержания здоровья пищеварительной системы и кишечника в частности. Эксперт назвала фрукты одним из главных продуктов для утренней трапезы, говорится в статье на сайте Eat This, Not That!.

Диетолог Бриттани Данн соглашается с коллегой и отмечает, что большинство фруктов содержат мало жира, натрия и калорий и являются источником многих питательных веществ, включая калий, пищевые волокна, витамин С и фолиевую кислоту.

Лучшими фруктами для завтрака, по мнению эксперта, являются груши, бананы и яблоки, так как содержат полифенолы с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также клетчатку, снижающую уровень холестерина. Она также обращает внимание, что бананы содержат пектин, который питает кишечные бактерии и вызывает чувство сытости.

Московиц советует съедать не менее 25 граммов клетчатки в день: в этом поможет овсянка. Еще одним идеальным продуктом для завтрака она назвала йогурт. «Чем больше хороших бактерий в вашем кишечнике, тем лучше он функционирует, переваривает и усваивает пищу», — отметила эксперт по питанию. — Здоровый кишечник помогает укрепить иммунитет».

Для разнообразия меню диетологи советуют смешивать йогурты с другими полезными продуктами: ягодами, орехами, цельнозерновыми хлопьями.

Овощи — тоже отличный вариант для правильного и здорового начала дня, уверена Данн. «Они содержат много питательных веществ, таких как калий, магний и клетчатка. Овощи также содержат полифенолы — соединения, улучшающие пищеварение, работу мозга и уровень сахара в крови. Они также защищают от образования тромбов, сердечных заболеваний и некоторых видов рака», — отметила она.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, каким должен быть идеальный завтрак для худеющих. Она советует завтракать через полчаса после пробуждения и рассчитывать меню так, чтобы на утренний прием пищи приходилась четверть дневных калорий.