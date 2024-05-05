В Конгрессе США захотели надавить на вузы из-за пропалестинских протестов

Axios: в Конгрессе США захотели надавить на руководство вузов из-за протестов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о намерении республиканцев в нижней палате законодательного органа усилить давление на руководство вузов для прекращения пропалестинских протестов. Об этом сообщил портал Axios.

«Вы увидите вполне взвешенные меры, мы выступим своего рода единым фронтом. Они будут приняты для того, чтобы привлечь внимание руководителей университетов, а также для немедленного привлечения к ответственности», — высказался Джонсон.

Спикер добавил, что законодатели в Палате представителей обладают инструментами для оказания давления на руководство университетов. Так, уточнил Джонсон, конгрессмены изучают возможность приостановки практики налоговых послаблений и отзыв студенческих виз.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» предложили учебу в своих университетах американским студентам, отчисленным из-за участия в пропалестинских протестах.