Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 3 мая 2024Мир

Хуситы предложили учебу отчисленным из-за протестов в США студентам

Reuters: хуситы предложили учебу студентам, отчисленным из-за протестов в США
СюжетПротесты в США

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» предложили учебу в своих университетах американским студентам, отчисленным из-за участия в пропалестинских протестах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы серьезно относимся к приему студентов, которые были отстранены от учебы в университетах США за поддержку палестинцев», — заявил в интервью агентству один из представителей хуситов.

Ранее стало известно, что американская полиция задержала 2200 человек во время пропалестинских акций в студенческих городках на всей территории США.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

      Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

      Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

      Путин заявил о важности реалистичного подхода к бюджету страны

      Задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США

      Россиянин получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение флага России

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше