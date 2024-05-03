Хуситы предложили учебу отчисленным из-за протестов в США студентам
Reuters: хуситы предложили учебу студентам, отчисленным из-за протестов в СШАСюжетПротесты в США
Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» предложили учебу в своих университетах американским студентам, отчисленным из-за участия в пропалестинских протестах. Об этом сообщает Reuters.
«Мы серьезно относимся к приему студентов, которые были отстранены от учебы в университетах США за поддержку палестинцев», — заявил в интервью агентству один из представителей хуситов.
Ранее стало известно, что американская полиция задержала 2200 человек во время пропалестинских акций в студенческих городках на всей территории США.