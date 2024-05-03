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11:29, 3 мая 2024Мир

В США задержали более двух тысяч участников пропалестинских протестов

AP: в США полиция задержала 2200 человек во время пропалестинских протестов

Фото: Jan Sonnenmair / Reuters

Полиция задержала 2200 человек во время пропалестинских протестов в студенческих городках на всей территории США. Эту цифру приводит Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников.

Для подавления протестов, зачистки палаточных лагерей и зданий использовались тактические транспортные средства и светошумовые гранаты, пишет издание.

По словам властей, во время зачистки лагеря протестующих в административном здании Колумбийского университета один офицер случайно выстрелил из пистолета. Он объяснил это тем, что пытался использовать фонарик, прикрепленный к его оружию, но вместо этого выстрелил и попал в раму на стене. О пострадавших из-за его ошибки не сообщается, однако прокуратура проводит дополнительное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в США растет количество протестов в университетах из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. В частности, студенты Колумбийского, Йельского, Нью-Йоркского и Гарвардского университетов начали протесты в кампусах.

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      Лина Пивоварова
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