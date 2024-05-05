В США эвакуировали две синагоги из-за угрозы взрывов

NYP: две синагоги в Нью-Йорке провели эвакуацию из-за угрозы взрывов

В Нью-Йорке две синагоги провели эвакуацию по причине угрозы взрывов. Об этом пишет газета New York Post (NYP), ссылаясь на правоохранительные органы американского города.

Согласно имеющейся информации, сообщения об угрозе взрывов в трех синагогах поступили 4 мая, две из них эвакуировали. Полицейские начали расследование случившегося.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам.

Политик упомянул протесты в США, связанные с войной в секторе Газа. По мнению экс-президента, они происходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал». Кроме того, Трамп обвинил Байдена в том, что тот не знает, что делает.