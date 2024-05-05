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04:42, 5 мая 2024Мир

Макрон выступил против установки самоограничений в конфронтации с Россией

Макрон назвал слабостью установку самоограничений в конфронтации с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией было бы проявлением слабости. Об этом он заявил в интервью газете La Tribune.

«Какая же слабость — априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику», — подчеркнул Макрон.

По словам французского президента, смысл стратегической двусмысленности заключается в том, «чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно».

Помимо этого, французский лидер выступил с утверждением, что Россия «стала дестабилизирующей державой, которая не ставит себе никаких стратегических ограничений».

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что продолжает считать санкции против России эффективными. По мнению чиновника, нынешний рост российской экономики обусловлен исключительно военными расходами.

18 апреля Макрон рассказал о единогласии стран Евросоюза по усилению санкций против России.

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      Юлия Мискевич
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