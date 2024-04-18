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19:24, 18 апреля 2024Мир

Макрон заявил о единогласии стран ЕС по усилению санкций против России

Макрон: страны ЕС единогласно поддерживают усиление санкций против России

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) единогласно поддерживают усиление санкций против России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита европейского объединения в Брюсселе, трансляция которой доступна на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

«Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций», — сказал французский лидер.

Политик подчеркнул, что приоритетом государств-членов ЕС остается военная поддержка Украины, в том числе поставки и развитие совместного производства вооружений на украинской территории.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ЕС уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию. В качестве подтверждения он привел статистику Международного валютного фонда, согласно которому Россия улучшила свой прогноз по росту экономики.

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      Семен Александров
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