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23:52, 28 апреля 2024Экономика

Французы решили не отказываться от мечты об эффективности антироссийских санкций

Ле Мэр: не отказываюсь от слов об эффективности антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:
Брюно Ле Мэр

Брюно Ле Мэр. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что продолжает считать санкции против России эффективными. Об этом сообщает ТАСС.

«Я настаиваю на этом и я подписываюсь под тем, что санкции эффективны, они заставляют Россию чрезмерно тратиться на военные нужды», — сказал министр.

По его мнению, нынешний рост российской экономики обусловлен исключительно военными расходами.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что по итогам этого года российская экономика может вырасти более чем на три процента. В январе-феврале ВВП страны увеличился на шесть процентов в годовом выражении, заметил глава государства. Эта цифра превысила прогнозы правительства, ЦБ и ряда экспертов.

В апреле Минэкономразвития увеличило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 2,3 до 2,8 процента.

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      Марина Совина
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