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04:59, 5 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о пользе ветра и солнца

Глава Минэнерго Галущенко: ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергия ветра и солнца помогают избежать блэкаутов. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — поведал министр.

Он также рассказал, что Украина теряет больше энергообъектов, чем восстанавливает. По словам Галущенко, некоторые «прилеты» полностью уничтожили энергообъекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

Ущерб от ударов по объектам энергетики за последние две недели составил около одного миллиарда долларов,

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      Марина Совина
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