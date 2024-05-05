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04:27, 5 мая 2024Мир

Стало известно об итогах переговоров Израиля и ХАМАС

CBS: переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе были безрезультатны

Фото: Amir Cohen / Reuters

Переговоры Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС об окончании боевых действий в секторе Газа завершились безрезультатно. Об этом рассказал телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня в анклаве, однако договориться им не удалось. Уточняется, что в воскресенье, 5 мая, начнется новый раунд переговоров.

При этом ранее телеканал Al Hadath сообщал о готовности ХАМАС освободить 30 заложников на первом этапе сделки с Израилем.

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      Марина Совина
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