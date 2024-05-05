На Украине провели тренировку с пулеметами Максима

На Украине провели тренировку мобильных групп ПВО с пулеметами Максима и РП-46

Мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) Нацгвардии Украины провели тренировку с советскими пулеметами Максима и ротными ручными пулеметами образца 1946 года РП-46. На соответствующие фотографии обратила внимание «Российская газета».

На снимках показаны импровизированные зенитные установки, состоящие из пулеметов на станке, который установлен в кузове пикапа. Часть установок оснастили двумя пулеметами Максима образца 1910/1930 года, а другие станки несут по одному пулемету РП-46 или ДШКМ. Подобные установки используют для борьбы с низколетящими беспилотниками.

Пулемет Максима образца 1910/1930 года — это дальнейшая модернизация оружия образца 1910 года, которое выпускали в Российской империи. Боевая скорострельность пулемета составляет 250-300 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы достигает 3,8 километра. Пулемет без станка и патронов весит 28,2 килограмма.

В апреле источники «Известий» сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками, которые вооружат зенитными установками на шасси грузовиков и пикапами с крупнокалиберными пулеметами.