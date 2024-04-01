В России появятся охотники за дронами

«Известия»: в России появятся вооруженные пулеметами группы по борьбе с дронами

Мобильные группы по борьбе с беспилотниками появятся в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Охотников за дронами вооружат пикапами с пулеметами и зенитными установками, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В арсенал групп войдут зенитные установки ЗУ-23-2 на шасси грузовиков и пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Также группы оснастят средствами радиоэлектронной борьбы и машинами для постановки дымовых завес. Они смогут создавать непроницаемые для оптико-электронных систем и тепловизоров завесы.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в случае использования осколочных боеприпасов эффективность зенитных установок будет достаточно высокой.

«Появление маленьких БПЛА, в том числе FPV-дронов, дало вторую жизнь зенитно-пушечной артиллерии. Это направление почти исчезло, так как зенитные управляемые ракеты справлялись со множеством целей. Но как только цели стали маленькими, соотношение цены боеприпаса и беспилотника, по которому он применяется, стало в пользу БПЛА. Поэтому возврат к такому виду зенитной артиллерии — это логичный и эволюционный шаг», — сказал он.

Ранее в марте в ходе отработки отражения налета роя дронов-камикадзе в Ростовской области заметили зенитную установку с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. Машина получила станок с тремя автоматами.