«Газпром» сообщил о росте объема заявок на газ из Европы

В «Газпроме» сообщили о росте объема заявок на газ из Европы до 51,7 миллиона кубометров

Объем заявок европейских потребителей на поставку российского газа к воскресенью, 24 апреля, немного вырос и преодолел отметку в 50 миллионов кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ПАО «Газпром» Сергея Куприянова.

По его словам, транзит энергоносителей в Европу, в том числе по украинскому направлению, продолжается в штатном режиме. Сейчас он составляет 51,7 миллиона кубометров, тогда как на пике, в начале марта, достигал 109,6 миллиона кубометров.

Как отмечает агентство, к 19 апреля европейские газохранилища были заполнены в среднем на 29,6 процента. Этот показатель оказался выше прошлогоднего. Всего в Европе находится порядка 32 миллиарда кубометров газа.

Ранее журналисты предложили правительству Германии способ смягчить удар при возможном отказе от российского газа. Страна может сохранить в эксплуатации три оставшиеся атомные электростанции несмотря на протесты экоактивистов.