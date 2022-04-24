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Во Франции поражение Ле Пен назвали хорошей новостью

Лидер французских левых Меланшон назвал поражение Ле Пен на выборах хорошей новостью
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости

Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, назвал поражение лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен хорошей новостью. Его слова передает РИА Новости.

«Поражение Марин Ле Пен очень хорошая новость для единства нашего народа», — сказал Меланшон, который занял третье место в первом туре президентских выборов во Франции, в своем телевизионном обращении.

Ранее Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. Несмотря на это, депутат заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

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Марина Совина
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