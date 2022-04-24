Марин Ле Пен признала поражение на выборах

Марин Ле Пен признала свое поражение на выборах президента Франции

Депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», признала свое поражение на выборах президента Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на это, Ле Пен заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Ле Пен набрала от 42 до 45 процентов.

Второй тур выборов президента Франции прошел 24 апреля. По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовали 23,15 процента избирателей.