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Назван лидер по итогам второго тура президентских выборов во Франции

Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая более 55% голосов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, набирая от 55 до 58 процентов голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал LN24.

Его конкурент, депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», набирает от 42 до 45 процентов.

LN24 сообщает, что данные телеканала получены на основании опроса «четырех авторитетных центров изучения общественного мнения», который проводился среди граждан Франции, проголосовавших до 18:00 по московскому времени.

Ранее министерство внутренних дел республики сообщило, что к 18:00 по московскому времени явка на президентские выборы составила 63,23 процента.

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Роман Кирьянов
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