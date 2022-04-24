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Обнародованы данные по явке во втором туре президентских выборов во Франции

Явка во втором туре выборов президента Франции составила 63,23%

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Явка на второй тур президентских выборов во Франции к 18:00 по московскому времени составила 63,23 процента избирателей. Эту информацию обнародовало Министерство внутренних дел республики.

Участие во втором туре принимают действующий президент Франции Эммануэль Макрон, избранный в 2017 году и депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение».

Голосование в крупных городах продлится до 21:00 по московскому времени, а в ряде небольших населенных пунктов избирательные участке закроются на час раньше.

Первый тур голосования прошел 10 апреля. На нем Макрон набрал 27,84 процентов, за Ле Пен проголосовало 23,15. Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон получил 21,95 процента голосов, а ультраправый Эрик Земмур — 7,07 процента.

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Роман Кирьянов
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