В ЕС согласовали закон об оборотном штрафе для американских интернет-гигантов

The Guardian: в ЕС согласовали штрафы до 6% от оборота для Facebook, Google и Twitter

Крупные онлайн-платформы, включая Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Google и Twitter, должны будут приложить больше усилий для борьбы с незаконным контентом или столкнуться с многомиллиардными штрафам в соответствии с новым режимом регулирования Европейского союза. Об этом сообщает The Guardian.

В ЕС согласовали широкомасштабный Закон о цифровых услугах (DSA). В рамках него американские интернет-гиганты могут быть оштрафованы на сумму до шести процентов от их глобального оборота за нарушение правил размещения контента.

Новые правила, которые вступят в силу в 2024 году, включают в себя запрет рекламы, направленной на детей или основанной на чувствительных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды, а также разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного контента, включая материалы, пропагандирующие терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

DSA является вторым пунктом плана главы антимонопольного ведомства ЕС Маргарет Вестагер по обузданию крупных американских интернет-компаний. «Закон о цифровых услугах обеспечит уверенность в том, что то, что незаконно в офлайне, также будет рассматриваться как незаконное в онлайне — не как лозунг, а как реальность», — заключила она.

Ранее судебные приставы в России завели в отношении американской компании Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) дело о принудительном взыскании оборотного штрафа за отказ удалить запрещенный в стране контент. Сумма штрафа составила почти 2 миллиарда рублей.