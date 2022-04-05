С Meta принудительно взыщут в России почти 2 миллиарда рублей

Приставы в России завели дело о взыскании с Meta 1,9 миллиарда рублей оборотного штрафа

Судебные приставы в России завели в отношении американской компании Meta (бывшая Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) дело о принудительном взыскании оборотного штрафа за отказ удалить запрещенный в стране контент. Сумма штрафа составила почти 2 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Соответствующая информация появилась в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Уточняется, что 24 марта на основании решения Таганского суда Москвы в отношении компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 миллиарда 990 миллионов 985 тысяч рублей.

В середине февраля стало известно, что суд в Москве отклонил жалобу Meta на штраф в размере 2 миллиардов рублей и признал законным его назначение. О том, что компания попыталась оспорить штраф, сообщалось в январе.

Таганский суд Москвы наложил на Meta оборотный штраф в размере почти двух миллиардов рублей в декабре 2021 года. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).