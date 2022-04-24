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Российские военные разминировали дома в Херсонской области

Российские военные разминировали частные дома Херсонской области по запросам жителей

Фото: РИА Новости

Российские военные инженеры разминировали частные дома Херсонской области по запросам местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области», — говорится в сообщении. Там также заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. При этом многие их них не разрывались, однако все равно представляют огромную опасность.

Также указывается, что российские военные инженеры по просьбе жителей ежедневно выезжают на разминирования. Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов саперы используют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2).

При этом в ведомстве отметили, что российские военные вынуждены работать с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости с домом в населенном пункте.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. По данным военного ведомства, представители территориальной обороны использовали детское образовательное учреждение в качестве пункта дислокации и превратили его в опорный пункт.

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Марина Совина
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