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Российские военные нашли в херсонской школе штаб теробороны Украины

Минобороны: российские военные нашли штаб теробороны Украины в школе в Херсоне

Российские военнослужащие нашли штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, представители территориальной обороны использовали детское образовательное учреждение в качестве пункта дислокации и превратили его в опорный пункт. Школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

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Марина Совина
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