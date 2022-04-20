Российские военные нашли в херсонской школе штаб теробороны Украины

Минобороны: российские военные нашли штаб теробороны Украины в школе в Херсоне

Российские военнослужащие нашли штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, представители территориальной обороны использовали детское образовательное учреждение в качестве пункта дислокации и превратили его в опорный пункт. Школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.