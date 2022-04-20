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Найдены доказательства отказа Украины выдавать военных преступников

«РИА Новости»: Украина не исполняла международные обязательства по выдаче преступников

Фото: РИА Новости

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие отказ Украины от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнил в беседе с агентством сотрудник российских силовых структур, Украина является полноценной участницей Европейской конвенции по выдаче преступников 1957 года. Однако, как следует из найденных документов, направленные в 2021-2022 годах правоохранительными органами России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана по официальным каналам обращения к официальному Киеву о выдаче своих граждан, совершивших противоправные деяния, не были исполнены.

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Кроме того, в поступивших в пограничное ведомство решениях предписывалось не препятствовать разыскиваемым иностранным гражданам в пересечении границы Украины со странами Евросоюза, а в случае выявления их на границе — не задерживать, добавил собеседник агентства.

Из документов также следует, что данные преступники участвовали в боевых действиях на Востоке Украины в составе националистических подразделений, заключил сотрудник российского силового ведомства.

Ранее из обнаруженных российскими силовиками документов Cлужбы безопасности Украины (СБУ) стало известно, что служба перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Документы были обнаружены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона.

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Марина Совина
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