РИА Новости: СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу Вооруженных сил России

Cлужба безопасности Украины (СБУ) перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Об этом стало известно из обнаруженных российскими силовиками документов в архиве СБУ, сообщает РИА Новости.

Документы были обнаружены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона. В ходе работы с архивом сотрудники российских силовых ведомств вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Максима Жаркова.

Следствие выяснило, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны, которых оставили в Херсоне для подрывной работы в тылу российских войск. Один из командиров террористической ячейки — бывший сотрудник органов правопорядка Владимир Чайковский, другие участники группы устанавливаются.

Кроме того, в ходе обыска в квартире Жаркова российские силовики нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.

Ранее российские силовики в Херсоне обнаружили данные девушек, работающих на Службу внешней разведки Украины (СВРУ). Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии. Сотрудник силового ведомства рассказал, что во время проведения оперативных мероприятий россияне нашли офисное здание. Внутри него находилось еще одно изолированное помещение с отдельным входом, которое было трудно заметить. В нем размещалось «подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой», включая диверсанток. Сведения о секретном отделе сообщил бывший сотрудник украинских спецслужб. Он также рассказал об особенностях деятельности сотрудников СВРУ.