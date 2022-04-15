Российские силовики раскрыли данные об эскортницах-диверсантках из Украины

Российские силовики нашли в Херсоне документы 20 работающих на СВРУ эскортниц

Российские силовики в Херсоне обнаружили данные девушек, работающих на Службу внешней разведки Украины (СВРУ). Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые раскрыли силовики.

Секретный отдел

Сотрудник силового ведомства рассказал, что во время проведения оперативных мероприятий россияне нашли офисное здание. Внутри него находилось еще одно изолированное помещение с отдельным входом, которое было трудно заметить. В нем размещалось «подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой», включая диверсанток.

20 девушек раскрыли российские силовики

Сведения о секретном отделе сообщил бывший сотрудник украинских спецслужб. Он также рассказал об особенностях деятельности сотрудников СВРУ.

Вербовка «фотографов»

По словам украинского источника, отдельные офицеры работали, прикрываясь легендой профессионального фотографа для подбора оперативных источников. Перед вербовкой они искали и анализировали информацию о клиентках, которые могут представлять интерес. Сведения о них собирали с сайтов знакомств, пабликов в социальных сетях, а также в процессе личного общения.

Представившись фотографом-сводником, сотрудник СВРУ старался расположить девушек к себе и делал им предложений об интересном будущем. Российские силовики установили личность одного из них — им оказался полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по Херсону Александр Баденко.

Задания

Украинский информатор рассказал, что наименее перспективным девушкам, с оперативной точки зрения, предлагали работать эскортницей-информатором. При этом более способных приглашали на обучение в закрытых учебных заведениях СВРУ.

Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования Экс-сотрудник украинских спецслужб

После обучения и стажировки девушкам давали задания как «нелегалам-информаторам или диверсантам под глубоким прикрытием». Самым известным примером похожей диверсионной работы является история с блондинкой, которая, согласно одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви). Она вошла к нему в доверие в 2017 году.

Личные данные

Источник добавил, что передал российской стороне информацию о 20 жительницах Херсона. Он раскрыл их фамилии, имена, отчества, паспортные данные и фотокопии заполненных анкет, предназначенных для знакомств с россиянами и иностранцами.

«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», — заключил экс-сотрудник украинских спецслужб.

Убийство Гиви

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» возле Донецка. Согласно первоначальной версии, помещение обстреляли из реактивного огнемета «Шмель». Однако позже выяснилось, что в его кабинете сработала заранее заложенная бомба.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в марте 2020 года сообщил, что Толстых опасался выходить из дома после смерти комбата Арсения Павлова, известного Моторола. «Но он любил женщин, и ему их привозили», — отметил Сугерей.

По его словам, таким образом в окружении Толстых оказалась девушка-агент, некая известная блондинка. Именно она заложила взрывчатку, сработавшую, когда Гиви пришел утром на работу.

16 октября 2016 года погиб в Донецке один из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсений Павлов, более известный как Моторола. В лифте дома, где он проживал, сработало самодельное взрывное устройство. «Ополченец находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщил источник «Интерфакса».