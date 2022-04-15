Российские силовики обнародовали данные об украинских эскортницах-диверсантках

Силовики РФ нашли в Херсоне данные об эскортницах, которых использовала разведка Украины

Российские силовики нашли в Херсоне данные об эскортницах, которых использовала украинская разведка. Женщины выступали в роли информаторов и выполняли особые поручения и даже диверсии, сообщает РИА Новости.

Информацию обнародовал в беседе с агентством сотрудник силового ведомства России. Он рассказал, что в ходе проведения оперативных мероприятий было обнаружено изолированное помещение, где располагалось подразделение 5-го департамента Службы внешней разведки Украины (СВРУ) по работе с агентурой.

На это место российским силовикам дал наводку бывший сотрудник украинских спецслужб, он же раскрыл некоторые подробности деятельности. Так, отдельные офицеры СВРУ под видом фотографов анализировали данные женщин для вербовки, после чего входили к ним в доверие и предлагали «интересную личную перспективу».

Одного из вербовщиков удалось идентифицировать, отметил собеседник РИА Новости. Это полковник, начальник 5-г отдела Службы внешней разведки Украины в Херсоне Александр Баденко.

Доверчивым женщинам предлагалось выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным — эскорт «с большой перспективой». После психологического тестирование наименее перспективные становились информаторами, а самые способные отправлялись для обучения в закрытые учебные заведения СВРУ.

«После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием. Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы», — отметил представитель российского силового ведомства. Он также сообщил, что российской стороне информатор передал анкеты с личными данными 20 жительниц Херсона.

Самым показательным случаем подобных диверсий собеседник агентства назвал убийство полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви) в 2017 году, когда некая женщина, по одной из версий, заложила взрывчатку в его кабинете, завоевав доверие.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал, что Толстых боялся выходить из дома после смерти комбата Арсения Павлова с позывным Моторола. «Но он любил женщин, и ему их привозили», — рассказал он. Таким путем в окружение Гиви проникла девушка-агент, некая известная блондинка. Ей удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда Гиви пришел утром на работу. Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.

