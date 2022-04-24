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64-летняя Шэрон Стоун снялась в костюме с кружевным бюстгальтером

Актриса Шэрон Стоун снялась в рекламе бренда Dolce&Gabbana в откровенном наряде

Фото: Dolce & Gabbana / Bestimage / Legion-Media

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в костюме с кружевным бюстгальтером для рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana и взволновала поклонников. Соответствующие снимки и видео появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного фотографа Майкла Миллера.

64-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном платье-футляре с глубоким декольте и разрезом до бедра. При этом на кадрах под ее нарядом видно полупрозрачное нижнее белье. Актриса позировала на площади в Венеции в окружении мужчин-моделей в смокингах. Для съемки стилисты уложили волосы Стоун назад, сделали нюдовый макияж и дополнили образ мини-сумкой, солнцезащитными очками, золотыми серьгами и массивным крестом.

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Пользователи сети восхитились молодостью актрисы в комментариях. «Шэрон как наркотик», «Восхитительно!», «Просто круто!», «Самая красивая, самая стильная, самая очаровательная, самая лучшая на все времена!», «Выглядишь отлично», — восхищались они.

В марте Шэрон Стоун стала новой героиней обложки португальской версии журнала GQ. Звезда поделилась серией фотографий, на которых она позирует в облегающем черном платье Saint Lauren длины макси, оформленном вырезами по бокам и высоким разрезом, оголяющим ногу.

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Мария Винар
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