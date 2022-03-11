Молодость 60-летней Шэрон Стоун на обложке журнала GQ восхитила фанатов

Актриса Шэрон Стоун на обложке GQ в облегающем платье Saint Lauren восхитила поклонников

Американская актриса Шэрон Стоун стала новой героиней обложки португальской версии журнала GQ и восхитила фанатов своей молодостью. Соответствующие снимки и комментарии поклонников появились в Instagram.

60-летняя знаменитость поделилась серией фотографий, на которых она позирует в облегающем черном платье Saint Lauren длины макси, оформленном вырезами по бокам и высоким разрезом, оголяющим ногу. На размещенных кадрах видно, что на лицо звезды нанесен макияж в стиле smoky eyes, при этом на ней нет никаких украшений.

Автором изображений выступил фотограф Бранислав Симончик.

Подписчики оценили новые фото Стоун и принялись делать ей комплименты в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе», «Обложка шикарная! Спасибо, GQ», «Мой идеал», «Произведение искусства», «Какая красивая женщина», «Шикарная внешность», «Выглядит на 30 лет», «Особенная актриса», — высказывались пользователи сети.

В мае 2021 года Шэрон Стоун опубликовала ролик в облегающем наряде. На кадрах короткого видео звезда продемонстрировала образ, в котором появилась в эфире американской передачи The Daily Show. Она была одета в бежевое облегающее платье длины миди и туфли-лодочки на каблуках такого же цвета.