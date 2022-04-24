В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки в марте упала до минимума за последний год

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки в марте упала до минимума за последний год в 6,2 миллиона рублей, что на 80 процентов меньше исторического максимума и на 20,5 процента — показателя февраля текущего года. Об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании говорится, что, в январе текущего года средняя запрашиваемая сумма была на отметке 9,3 миллиона рублей, а в феврале — 7,8 миллиона рублей.

При этом средняя средняя выданная сумма по ипотеке составила около четырех миллионов рублей. «Таким образом, мы видим, что клиенты в среднем хотят на 50 процентов больше, чем им готов одобрить банк», — отмечается в исследовании. Также указывается, что с марта, когда экономическая ситуация резко ухудшилась, средняя желаемая сумма стала наиболее близка к реальной на фоне того, что россияне стали более здраво оценивать ситуацию и не готовы сами рисковать в период неопределенности.

По данным специалистов, сейчас меньше россиян выразили готовность взять ипотеку. Так, в опросе говорится, что в конце 2021 года, каждый второй банковский клиент планировал взять ипотечный кредит, а каждый третий задумывался об этом. В то же время лишь 15 процентов граждан России высказались категорически против данного вида кредитования даже в условиях низких ставок.

Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Есть возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.