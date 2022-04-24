Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки в марте упала до минимума за последний год

Фото: Pixabay

В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки в марте упала до минимума за последний год в 6,2 миллиона рублей, что на 80 процентов меньше исторического максимума и на 20,5 процента — показателя февраля текущего года. Об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании говорится, что, в январе текущего года средняя запрашиваемая сумма была на отметке 9,3 миллиона рублей, а в феврале — 7,8 миллиона рублей.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

При этом средняя средняя выданная сумма по ипотеке составила около четырех миллионов рублей. «Таким образом, мы видим, что клиенты в среднем хотят на 50 процентов больше, чем им готов одобрить банк», — отмечается в исследовании. Также указывается, что с марта, когда экономическая ситуация резко ухудшилась, средняя желаемая сумма стала наиболее близка к реальной на фоне того, что россияне стали более здраво оценивать ситуацию и не готовы сами рисковать в период неопределенности.

По данным специалистов, сейчас меньше россиян выразили готовность взять ипотеку. Так, в опросе говорится, что в конце 2021 года, каждый второй банковский клиент планировал взять ипотечный кредит, а каждый третий задумывался об этом. В то же время лишь 15 процентов граждан России высказались категорически против данного вида кредитования даже в условиях низких ставок.

Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Есть возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Гимнастка из США одной фразой описала эмоции от отсутствия россиянок на турнирах
В США скончался политик-рекордсмен по длительности работы в Сенате Оррин Хэтч
Раскрыта опасность чрезмерного употребления яиц
Германия займет почти 50 миллиардов евро для решения экономических проблем
Президент Кипра заявил о «непредвиденном кризисе» из-за ситуации на Украине
В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума
Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до девяти
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.